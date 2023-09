Italia, forte scossa di terremoto

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli alle ore 19,45 di oggi. Secondo le prime stime del’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.6 e probabilmente un epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. Il terremoto ha causato momenti di panico, in particolare al cinema The Space, dove gli spettatori, […]

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli alle ore 19,45 di oggi. Secondo le prime stime del’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.6 e probabilmente un epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli.

Il terremoto ha causato momenti di panico, in particolare al cinema The Space, dove gli spettatori, sorpresi durante la proiezione, sono fuggiti in preda alla paura, cercando un luogo sicuro. Le testimonianze raccolte sul posto parlano di momenti di grande tensione e confusione, ma al momento non sono state riportate notizie di feriti.

Inaspettatamente, Canale 21 ha trasmesso la scossa in diretta, offrendo così ai telespettatori un’immagine chiara dell’entità e dell’impatto del terremoto sulla città.

Le autorità locali e le squadre di emergenza sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e fornire assistenza ai cittadini.

La popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti.

Restano attesi ulteriori aggiornamenti sull’intensità del terremoto e sulle sue conseguenze per la città di Napoli.