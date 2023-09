Il recente rapporto dell’Agenzia europea per l’asilo smentisce chiaramente il diffuso lamento che l’Italia sarebbe stata “lasciata sola” dall’Europa nella gestione dei migranti. La Germania è, infatti, il paese con il più alto numero di richieste d’asilo, avendo ricevuto nel primo semestre ben 154 mila domande, superando notevolmente l’Italia che ne ha ricevute 62 mila. Anche Spagna e Francia sono avanti rispetto all’Italia in termini di richieste d’asilo. Questi dati evidenziano come molti migranti, anche se sbarcano sulle coste italiane, tendono poi a trasferirsi in altri paesi dell’Unione Europea.

Ciò dimostra che il concetto dell’Italia come “porta d’ingresso” e principale destinazione dei migranti è un mito e, invece di concentrarsi sul “vittimismo” meloniano, l’Italia dovrebbe collaborare con gli altri paesi membri per affrontare congiuntamente la situazione. La realtà attuale, inoltre, sfida l’approccio dell’”Europa fortezza”, che cerca di chiudere le proprie frontiere. Questa politica, come dimostrano i dati, non ha impedito un aumento significativo delle richieste d’asilo e indica che l’attuale situazione migratoria non è una semplice crisi temporanea, ma una sfida strutturale che richiede soluzioni di lungo termine.

L’esperienza positiva dell’integrazione dei rifugiati siriani in Germania e degli ucraini nel 2022 dovrebbe incoraggiare l’UE a investire di più in politiche d’integrazione. Un’Unione Europea che sta affrontando una fase di declino demografico e crescita stagnante può trarre vantaggio da un’efficace integrazione dei migranti nel tessuto socio-economico. Invece di cedere alle pressioni dell’estrema destra e vedere la migrazione come una minaccia, l’Europa dovrebbe riconoscere e sfruttare le opportunità che essa può offrire.