Omicidio a Trapani. Nella serata di ieri, mercoledì 6 settembre 2023, un automobilista che percorreva l’Autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo, ha visto un uomo impugnare una pistola. È partita quindi subito la chiamata alla polizia. Gli agenti hanno trovato il corpo ormai senza vita di un uomo dentro l’auto, su un cavalcavia. All’interno della vettura anche una carabina calibro 22. Dalle indagini poi è emerso che l’uomo aveva appena commesso un omicidio per poi togliersi la vita.

Omicidio a Trapani, Marisa Leo uccisa dall’ex compagno: aveva una figlia di 3 anni

Gli agenti hanno trovato nella notte il corpo di Marisa Leo, ex compagna dell’uomo che si è suicidato nella sua auto.

Si tratta di Angelo Reina, un imprenditore 42enne di Valderice. I due avevano avuto una relazione anni prima dalla quale era nata una bambina, che oggi a 3 anni, si ritrova ad essere orfana. Intanto, la famiglia di Marisa Leo aveva segnalato la scomparsa della donna. Quindi gli investigatori hanno trovato il corpo della donna a Marsala, all’interno dell’azienda vinicola dove lavorava, fa sapere Il Messaggero.

Cosa le è successo?

La dinamica dell’omicidio

Angelo avrebbe chiesto un appuntamento alla sua ex compagna per chiarire.

Poi le avrebbe sparato tre colpi di pistola, uccidendola. Angelo sarebbe poi fuggito in auto verso Castellammare del Golfo, per poi suicidarsi. I due si erano separati nel 2020, quando la donna aveva denunciato l’ex compagno per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare.