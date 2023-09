Uccisa dall’ex. Quel post di Marisa sulle donne: “La parità con l’uomo non esiste…”

In un triste episodio di cronaca avvenuto a Salemi, in provincia di Trapani, Marisa Leo, trentottenne, è stata tragicamente uccisa dall’ex compagno, che successivamente ha scelto di togliersi la vita. Un fatto ancor più sconvolgente alla luce di un post che la donna aveva condiviso sui social media tre anni prima, in occasione dell’8 marzo, […]

In un triste episodio di cronaca avvenuto a Salemi, in provincia di Trapani, Marisa Leo, trentottenne, è stata tragicamente uccisa dall’ex compagno, che successivamente ha scelto di togliersi la vita. Un fatto ancor più sconvolgente alla luce di un post che la donna aveva condiviso sui social media tre anni prima, in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna.

Il messaggio di Marisa rifletteva la sua passione e il suo impegno nella lotta per i diritti delle donne. Rivolgendosi alle donne coraggiose che avevano fatto la differenza nella sua vita, Marisa scriveva: “Questo pensiero è dedicato alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me.

Donne che non hanno scelto la via più facile e che si impegnano con tenacia ogni giorno per raggiungere obiettivi, che lottano senza perdere mai il rispetto del proprio essere donna.”

Con parole toccanti, Marisa evidenziava la disparità e i pregiudizi a cui le donne sono costantemente sottoposte, ma con un tono di speranza: “La parità non esiste ancora, il nemico più grande rimane il pregiudizio inconsapevole di tanti uomini, il pericolo maggiore è la mancanza di consapevolezza di molte donne. Ma non sarà così per sempre, una rivoluzione culturale è in atto.”

L’ultimo pensiero del suo messaggio, “Empowered women, empower other women”, sottolinea la forza della solidarietà femminile e la necessità di un sostegno reciproco.

La tragica scomparsa di Marisa sottolinea l’importanza e l’urgenza della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. La sua voce, e quella di molte altre vittime, ci ricorda che c’è ancora molto lavoro da fare per garantire un futuro sicuro e paritario per tutte le donne.