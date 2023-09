Francesca Michielin annulla le date del suo tour: cosa è successo

Francesca Michielin ha comunicato tramite i suoi profili social che le ultime date del suo tour, previste per settembre, sono state annullate. La cantante ha rivelato di dover interrompere a causa di un problema fisico non specificato, che l’aveva già costretta ad annullare due date nel mese di agosto. Michielin ha dichiarato: “Proprio un anno […]

Francesca Michielin ha comunicato tramite i suoi profili social che le ultime date del suo tour, previste per settembre, sono state annullate. La cantante ha rivelato di dover interrompere a causa di un problema fisico non specificato, che l’aveva già costretta ad annullare due date nel mese di agosto.

Michielin ha dichiarato: “Proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante il dolore costante. Amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”.

Dopo un intervento subito ad agosto e un conseguente periodo di riposo, Michielin aveva cercato di tornare alla sua attività professionale. Tuttavia, ha spiegato: “Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più intensi, che sono diventati insostenibili”.

A seguito di diverse visite mediche, i dottori hanno suggerito alla cantante di fermarsi per un periodo di tempo più lungo. “Non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia”, ha dichiarato.

Nonostante la delusione, Francesca si è aperta con i suoi fan, esprimendo gratitudine per il loro supporto e promettendo di tornare presto sul palco.

Innumerevoli messaggi d’affetto sono giunti da fan e colleghi del mondo della musica. Laura Pausini ha scritto: “Francy, la tua salute è la priorità, sempre”, mentre Emma Marrone ha commentato: “Sei una montagna”. Commenti di supporto sono arrivati anche da artisti come Levante, Orietta Berti, Baby K, Ghemon e molti altri.

Nel frattempo, Francesca Michielin farà il suo ritorno in TV come presentatrice nelle audizioni della nuova edizione di X Factor, già registrate, in onda dal 14 settembre su Sky.