Giorgia Meloni diventa “sceriffa”: distrazione di massa o tattica politica?

La coreografia è degna di un thriller hollywoodiano. La tensione, il mistero, l’attesa. Giorgia Meloni sceglie un ingresso da protagonista in conferenza stampa. E il suo messaggio? Si torna all’antico: legge e ordine.

Ma in un momento in cui l’Italia è attraversata da dubbi economici e sfide politiche, è questa davvero la priorità? O è piuttosto una tattica per distogliere l’attenzione dalle vere crisi? La posizione di Meloni sembra chiara: meglio sceriffa che niente. Ma la politica raramente è così semplice.

Il focus su legge e ordine, sul crimine minorile in particolare, ha il chiaro intento di rivolgersi a una base che anela sicurezza.

Tuttavia, ciò può anche essere visto come un tentativo di coprire altre sfide, come le minacce economiche.

L’attenzione al dettaglio del decreto mostra una Meloni determinata a dimostrarsi forte. Ma al governo non tutti sono d’accordo sul pacchetto, come evidenziato dal dibattito sulla proposta di limitare l’accesso dei minori ai siti porno, dibattito che ha visto il Guardasigilli Carlo Nordio in disaccordo.

Tuttavia, con una economia in declino e la pressione del Patto di Stabilità che incombe, la vera questione sembra essere: può il focus su legge e ordine distogliere davvero l’attenzione da queste gravi sfide?

Le recenti parole di Meloni su Paolo Gentiloni, il Commissario europeo, sono indicativi di una tensione crescente. La leader di Fratelli d’Italia sceglie di attaccare una figura centrale nelle trattative europee. Ma perché?

Forse è una reazione alla crescente impraticabilità di spostare gli equilibri europei. O forse è il riflesso di un recente scontro con Gentiloni. Ma in entrambi i casi, c’è una chiara strategia di Meloni di posizionarsi fermamente alla guida, anche a costo di mettere a rischio rapporti chiave.

L’approccio “legge e ordine” di Meloni potrebbe rivelarsi una doppia lama.

Potrebbe solidificare il suo supporto tra coloro che cercano sicurezza. Ma potrebbe anche alienare coloro che vedono problemi più grandi da affrontare. In ogni caso, Meloni è chiaramente pronta a giocare la sua partita, e solo il tempo dirà se sarà una mossa vincente.