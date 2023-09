Luigi Bina, 90 anni, e Angela Benecchi, 84 anni, di Nerviano, erano l’incarnazione dell’amore eterno. La loro storia si è conclusa in un modo tanto tragico quanto romantico: Luigi è morto lunedì 4 settembre, subito dopo il matrimonio della figlia Annamaria, e la moglie Angela lo ha seguito appena il giorno dopo. Una partenza sincronizzata che ha toccato profondamente il cuore della comunità.

Noti per il loro negozio di calzature a Nerviano, i Bina erano figure amate e rispettate. Lasciano dietro di sé quattro figli: Annamaria, insegnante alla scuola primaria, e i suoi fratelli Marco, Paolo e Carlo.

“Angela e Luigi erano pilastri della nostra comunità, simboli di gentilezza e rispetto”, ricorda l’ex sindaco Massimo Cozzi. “Ora sono insieme in paradiso”.

La morte di Angela è avvenuta in un momento particolarmente delicato: mentre i figli stavano organizzando il funerale del padre. Entrambi hanno ricevuto un addio congiunto giovedì 7 settembre nella chiesa di Santo Stefano.

Luigi non era solo un imprenditore. Era stato un attivo catechista, membro del coro e presidente dell’associazione Collage, impegnata nelle missioni caritative in varie parti del mondo. In sua memoria, l’associazione ha condiviso un emozionante video su Facebook, sottolineando il suo amore per la musica classica e il suo ruolo centrale nella comunità.

Gli omaggi alla coppia sono innumerevoli. “Ricordo ancora quando venivano insieme al bar per la colazione”, dice un abitante locale. Un altro commenta: “Non hanno voluto separarsi nemmeno per l’ultimo viaggio”.

La loro storia d’amore è stata descritta come “preziosa” e rappresentativa di una generazione unica, il cui legame e dedizione sono rari. In un mondo in continuo cambiamento, la storia dei coniugi Bina rimane un faro luminoso di amore incondizionato e dedizione eterna.