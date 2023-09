Dopo le prime puntate di Pomeriggio 5, circolano già delle voci a proposito di difficoltà che si stanno vivendo nel dietro le quinte del programma di Canale 5. Ha fatto scalpore la notizia del licenziamento del regista, dopo solo una puntata di diretta. Ma c’è anche altro che al momento sta creando disagi negli studi della trasmissione: l’atteggiamento di Myrta Merlino.

Myrta Merlino maleducata? Le accuse dei collaboratori: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, Myrta Merlino sarebbe una vera vipera dietro le quinte dello show. Ciò che è trapelato è che Myrta avrebbe “tirato un caffè addosso a un autore” e poi “voci non confermate parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera”, riporta Il Giornale D’Italia.

Fatto sta che sembra che lo staff di Pomeriggio 5 sarebbe già andato a protestare dai sindacati. Ma Myrta Merlino si comporta veramente così con i suoi collaboratori? Non è la prima volta che se ne parla.

Myrta Merlino, “comportamenti incivili e maleducati” anche dietro le quinte di La7

Già a dicembre 2022, quando Merlino era ancora a La7 al timone di L’aria che tira, erano trapelate delle indiscrezioni secondo le quali Myrta Merloni aveva dei “comportamenti incivili e maleducati” dietro le quinte.

“Arrivata in studio, tutta infreddolita, la vispa Myrta abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle l’acconciatura”, aveva raccontato all’epoca Dagospia. Inoltre il portale di D’Agostino aveva anche rivelato che la Merlino incaricava i suoi collaboratori di svolgere per lei mansioni di ogni tipo come “prenotare la ceretta alla Merlino” o “portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario”.