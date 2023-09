“Il Mondo al contrario” di Roberto Vannacci è un libro che sta facendo molto discutere. Nonostante ciò le vendite crescono notevolmente e il generale è spesso al centro dell’attenzione, nel bene o nel male. A discapito della cattiva fama e delle pesanti esternazioni che ha fatto infuriare alcuni, il suo libro sta andando alla grande e le vendite sono in crescita. A difende a spada tratta il successo del marito ci ha pensato Camelia Mihailescu, che si è esposta sui social.

Roberto Vannacci, la moglie sui social per difendere il libro del marito

Il mondo al contrario è motivo di orgoglio per Camelia, la moglie di Vannacci.

Lei stessa ha voluto difendere il suo uomo, dicendo la sua sui social. “Il libro di mio marito è ben scritto e argomentato. In un mondo pieno di ipocrisia e politicamente corretto, è un’eresia avere opinioni personali da uomo con la schiena dritta e la capacità e il coraggio di assumerle e sostenerle!”, ha rivelato, fiera delle ideologie dell’uomo che ha sposato. Dagospia ha raccontato che ciò che trova inaccettabile Camelia è “l’ipocrisia del politicamente corretto”. Nel libro infatti, Vannacci spiega chiaramente cos’è per lui la normalità ed è proprio questo che Camelia difende e che però non va giù a molti.

Oltre alla frase choc che si legge tra le pagine de “Il mondo al contrario”. “Cari gay, non siete normali, fatevene una ragione!”

E sotto il post spuntano i commenti a sostegno della moglie di Vannacci. Un utente si mostra pienamente d’accordo con la donna. “Gli omosessuali sono privilegiati e dall’alto delle loro posizioni di potere promuovano altri omosessuali invece degli etero, anche nelle forze dell’ordine”, scrive qualcuno aggiungendo la sua definizione della cosa: la “confraternita del culo”.