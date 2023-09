Scippa un’anziana e viene pestato dai residenti: il video

In un ennesimo episodio di violenza incontrollata che sembra segnare il ritmo di vita delle città italiane, un tentativo di scippo ha avuto un risvolto inaspettato. La scena (qui il video) è degna di un film, ma la realtà è ben diversa: siamo al Quarticciolo, difficile quartiere situato nell’est della Capitale. Un giovane di 26 […]

In un ennesimo episodio di violenza incontrollata che sembra segnare il ritmo di vita delle città italiane, un tentativo di scippo ha avuto un risvolto inaspettato. La scena (qui il video) è degna di un film, ma la realtà è ben diversa: siamo al Quarticciolo, difficile quartiere situato nell’est della Capitale.

Un giovane di 26 anni, di nazionalità indiana, ha avuto la folle idea di scippare una donna anziana, di 90 anni. La sua azione però, l’ha portato direttamente nelle mani di alcuni residenti del quartiere, decisi a non permettere ulteriori soprusi. La reazione è stata immediata e violenta: lo scippatore è stato duramente malmenato da diverse persone.

Le immagini, quasi surreali, mostrano il ragazzo circondato da giovani che lo attaccano senza pietà. Un giovane gli si lancia contro con calci rotanti, mentre un altro usa un casco come arma, colpendolo ripetutamente sulla testa. Tra la folla, una donna emerge brandendo una pentola, decidendo di unirsi all’azione.

Il tutto è stato ripreso da un balcone da una cittadina, più preoccupata per la sua automobile parcheggiata nelle vicinanze che per l’atto di giustizia sommaria in corso. Il video offre una testimonianza cruda di quanto la tensione nelle strade romane sia arrivata al limite.

Il 26enne è stato successivamente arrestato dai carabinieri e, dopo la convalida dell’arresto, gli è stato imposto il divieto di dimora nella Capitale. Ma la vicenda non finisce qui: le indagini sono in corso per identificare gli autori del pestaggio.

Il Quarticciolo non è nuovo a episodi del genere, come non lo è la città di Roma, dove episodi simili si sono registrati anche nelle zone del Pantheon e di Ostia. La domanda che sorge spontanea è: fino a quando i cittadini, esasperati, sentiranno il bisogno di farsi giustizia da soli?