Il mondo accademico e culturale è in lutto: il professore De Masi ci ha lasciato all’età di 85 anni. La tragica notizia arriva dopo che, lo scorso 15 agosto, durante una vacanza a Ravello, De Masi aveva scoperto casualmente di essere affetto da una grave malattia. I medici del rinomato policlinico Gemelli di Roma gli avevano dato una prognosi avversa, comunicando che gli restavano pochi giorni da vivere.

De Masi nacque a Rotello, Campobasso, l’1º febbraio del 1938. Durante la sua brillante carriera accademica, si è distinto come professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Non solo, De Masi ha ricoperto il prestigioso ruolo di preside della facoltà di Scienze della comunicazione nella stessa università.

La sua passione per la sociologia lo ha portato a esplorare una vasta gamma di argomenti. Dai meccanismi della sociologia del lavoro e delle organizzazioni, passando per la società postindustriale, fino a toccare temi come lo sviluppo e il sottosviluppo, i sistemi urbani, la creatività e il tempo libero. La sua capacità di analisi non si è fermata qui: De Masi si è anche dedicato ai metodi e alle tecniche della ricerca sociale, con un occhio di riguardo alle indagini previsionali.

Il suo lascito intellettuale e accademico è indiscutibile. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità accademica e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprendere da lui. La sua passione, dedizione e contributo al mondo della sociologia rimarranno immortali.