Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre 2023 all’incrocio di via Lorenteggio a Milano. Il sinistro si è verificato poco dopo le cinque e mezza. Uno scontro tra due auto ha fatto ribaltare uno dei due mezzi che, invadendo il marciapiede, ha colpito due pedoni. Sono quattro le persone rimaste ferite dall’incidente. Una di loro è morta: era una donna di 77 anni.

Incidente a Milano tra due auto in via Lorenteggio: morta 77enne

Per motivi ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio a Milano. Uno dei due mezzi si è ribaltato, investendo due pedoni di passaggio.

Si tratta di una donna di 77 anni e di un uomo di 84 anni, in prognosi riservata ma in codice giallo al Policlinico. Dopo poche ore purtroppo, la 77enne è morta. Sono rimasti feriti in modo serio anche i due anziani che si trovavano nell’auto che si è ribaltata. Ci hanno pensato i vigili del fuoco ad estratti dalle lamiere del mezzo distrutto. Marito e moglie, sono poi stati trasportati in codice giallo al San Raffaele.

I due ragazzi all’interno dell’altra auto coinvolta nell’incidente sono rimasti illesi.

A soccorrere i feriti, sono arrivate sul posto 4 ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica del 118, fa sapere La Repubblica.

Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, intenta ad effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime indagini, sembra che uno dei due veicoli sarebbe passato col rosso.