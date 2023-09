Una donna ha controllato il telefono della figlia 12enne e ha scoperto che la ragazza aveva mandato delle foto sexy ad uno sconosciuto. La madre ha quindi punito la figlia con uno schiaffo. Ma quella punizione le è costata cara: la donna è stata condannata ad un anno e sette mesi di carcere.

Punisce la figlia 12enne con uno schiaffo e viene condannata

Quando la madre ha scoperto che la sua bambina aveva mandato foto inopportune ad uno sconosciuto sui social, le ha dato uno schiaffo sul mento, procurandole una piccola perdita di sangue. Per quel gesto, la donna è stata condannata per maltrattamenti in famiglia ad un anno e sette mesi di carcere.

I giudici hanno poi deciso di sospendere la pena per un percorso di recupero che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Per lei il pubblico ministero aveva richiesto tre anni di carcere.

Il fatto risale al 2016 e la procura ne è venuta a conoscenza dopo che la ragazza ha parlato dei maltrattamenti della madre agli assistenti sociali nel 2019. Dopodiché è stata aperta un’inchiesta. La donna avrebbe iniziato a trattare male la figlia già nel 2012, fa sapere il Corriere della Sera. La donna, madre single di 3 figli, lavorava tutto il giorno e aveva incaricato la figlia di occuparsi della casa, dei fratellini e della nonna anziana.