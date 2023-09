Il paese della Val Seriana è in lutto. Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre è arrivata la notizia sconvolgente: Diego Fornoni, 16 anni, amatissimo animatore dell’oratorio di Ardesio, è deceduto a causa di una leucemia fulminante. In segno di rispetto e cordoglio, Ardesio ha deciso di sospendere gli eventi in programma, incluso “Ardesio si blocca”, […]

Il paese della Val Seriana è in lutto. Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre è arrivata la notizia sconvolgente: Diego Fornoni, 16 anni, amatissimo animatore dell’oratorio di Ardesio, è deceduto a causa di una leucemia fulminante. In segno di rispetto e cordoglio, Ardesio ha deciso di sospendere gli eventi in programma, incluso “Ardesio si blocca”, manifestazione dedicata all’arrampicata, e la festa dell’oratorio.

Il percorso di Diego con la malattia è stato breve e tragico. Solo un mese fa, accusava un dolore a una gamba, erroneamente attribuito a uno strappo muscolare. Ma mercoledì 6 settembre, il dolore divenne insostenibile.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Piario, durante una Tac, Diego ha perso i sensi. L’emorragia cerebrale, conseguenza della leucemia, ha segnato un rapido deterioramento delle sue condizioni. Nonostante l’intervento immediato e gli sforzi dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Diego ci ha lasciati.

La comunità di Ardesio è profondamente scossa. Molti si sono riuniti venerdì sera al Santuario del paese per pregare e offrire sostegno alla famiglia Fornoni: mamma Anna, papà Battista, la sorella Erika e il fratello Stefano. La famiglia Fornoni, ben conosciuta per la segheria a Villa d’Ogna, è ora immersa in un dolore inimmaginabile.

Diego, che aveva da poco festeggiato il suo 16° compleanno, stava per iniziare il terzo anno all’Isiss di Gazzaniga in indirizzo Meccatronica.

La scuola ha omaggiato il giovane con un toccante messaggio su Facebook, sottolineando l’importanza dei valori autentici della vita. Anche l’Asd Città di Clusone, squadra di calcio dove Diego giocava, ha espresso il proprio cordoglio sui social.

Questo tragico evento ha ricordato a tutti quanto la vita possa essere fragile e preziosa. La comunità di Ardesio, unendosi nel dolore, dimostra quanto forte sia lo spirito di solidarietà in momenti di tragedia.