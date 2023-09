Terremoto, come stanno gli italiani in Marocco

Il terremoto di magnitudo 7 che si è verificato nella serata di ieri in Marocco ha un bilancio drammatico: ci sono italiani tra le vittime? È quello che si chiedono in molti. A rispondere al quesito ci ha pensato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani in collegamento con la trasmissione […]

Il terremoto di magnitudo 7 che si è verificato nella serata di ieri in Marocco ha un bilancio drammatico: ci sono italiani tra le vittime? È quello che si chiedono in molti. A rispondere al quesito ci ha pensato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani in collegamento con la trasmissione Omnibus su La7.

Terremoto in Marocco, ci sono italiani tra le vittime? Interviene Tajani

Il ministro degli Esteri sta seguendo l’evolversi della situazione in Marocco, mantenendo costantemente i contatti con l’ambasciata di Rabat e il consolato a Marrakech. “Al momento non abbiamo notizia di italiani feriti”, ha fatto sapere il ministro.

Gli italiani che al momento si trovano nel Paese terremotato sono 200, assicurando che l’Italia è pronta a fare di tutto per aiutare chi si trova in Marocco al momento.

“Ancora presto per dire se servono voli speciali o no. Faremo l’indispensabile per aiutare i nostri concittadini. Le famiglie stiano sicure, possono chiamare l’unità di crisi della Farnesina per avere tutte le informazioni possibili”. Al momento gli aeroporti sono chiusi ma probabilmente si tratta di un’interruzione temporanea.

Tajani ha rassicurato che tutti gli italiani sono stati contattati.

“Seguiamo minuto per minuto con l’unità di crisi l’evolversi della situazione e vediamo cosa accade in territorio marocchino, come intendono muoversi le autorità locali, noi siamo pronti a dare assistenza nel modo più forte possibile ai nostri connazionali, così come è accaduto in Grecia in occasione dei roghi. Siamo operativi da tutti i punti di vista”, ha fatto sapere Tajani come riporta La Repubblica.