Schianto in diretta social, si vede tutto (video)

Nel pomeriggio lungo la strada provinciale Santa Cecilia, ad Alatri in provincia di Frosinone, un tragico incidente ha coinvolto due vetture: un’Audi e una Nissan. Il conducente dell’Audi, E.A., 30enne di origine magrebina, stava trasmettendo in diretta su Facebook mentre era alla guida.

Da quanto si può vedere nel video, l’Audi procedeva a velocità elevata, effettuando più di un sorpasso rischioso. Poco dopo, il conducente ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento, arrivava la Nissan, con al volante una mamma e i suoi due figli piccoli.

Il violento impatto frontale ha lasciato tre persone ferite.

La mamma e uno dei suoi figli hanno riportato ferite di varia entità, mentre una bambina, pur essendo in condizioni serie, non è in pericolo di vita. A causa delle condizioni in cui si trovava, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall’auto.

Una volta liberata, un’eliambulanza l’ha prontamente trasferita all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

L’incidente ha scatenato molte reazioni di indignazione e preoccupazione, soprattutto considerando che il tutto è stato trasmesso in diretta su Facebook. Si attendono ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle condizioni dei feriti.