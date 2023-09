Derna, città della costa orientale della Libia, è stata colpita da una tempesta di proporzioni storiche. La tempesta Daniel ha scaricato una quantità d’acqua mai registrata in quarant’anni di rilevazioni dal centro meteo nazionale, causando devastazioni in tutta l’area. Il canale che attraversa la città non ha potuto contenere l’impetuosa piena, che in alcune aree […]