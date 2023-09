Kataleya è scomparsa misteriosamente da Firenze lo scorso 10 giugno. La ricerca della bimba peruviana di 5 anni sta proseguendo incessantemente anche se al momento le piste da vagliare sono molte e nessuna fino ad ora, si è rivelata decisiva. Secondo quanto riportato, nei prossimi giorni le ricerche si concentreranno in due direzioni. La Procura […]

Kata scomparsa, ancora ricerche all’ex Astor e la pista peruviana

Le operazioni di ricerca saranno svolte ancora una volta all’Astor e questa volta saranno estremamente dettagliate e approfondite.

Si effettueranno scavi e verrà controllato ogni angolo: insomma l’ex Stor verrà messo sotto sopra per escludere al 100% che il corpo della bambina si possa nascondere lì oltre all’eventuale presenza di indizi chiave. Questa volta, a differenza delle ispezioni precedenti, la ricerca sarà quindi più invasiva, fa sapere Leggo.

Kata scomparsa, le ricerche verso il Perù

La Procura di Firenze ha inoltrato una rogatoria internazionale per estendere le indagini anche in Perù.

La Procura dovrà ottenere l’autorizzazione del Ministero della Giustizia italiano e del consenso delle autorità peruviane per il via libera alle indagini internazionali.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di interrogare 13 individui attualmente residenti in Perù. Questi sarebbero informati della scomparsa della piccola secondo le indagini o comunque sarebbero in possesso di informazioni preziose per le indagini.