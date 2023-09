Una donna di 27 anni ha denunciato il suo ormai ex marito per maltrattamenti. La ragazza ha spiegato che l’ex compagno la picchiava e la trattava come una schiava. L’uomo maltratta la moglie tuttavia, secondo il pm andava assolto. La Procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il gip ha detto no, ordinando l’imputazione coatta. […]

Maltratta la moglie ma viene assolto perché straniero

La vicenda si è consumata a Brescia ed è iniziata quando la donna ha denunciato il suo ex marito. La 27enne ha spiegato di aver trovato “il coraggio di denunciare dopo anni di urla, insulti e botte, sotto la costante minaccia di essere riportata in Bangladesh definitivamente”.

I due sono originari del Bangladesh. La differenza culturale della concezione della donna lì e in Italia è completamente diversa. Secondo il pm, questo sarebbe sufficiente per assolvere l’imputato. “I contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell’odierno imputato sono il frutto dell’impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l’uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine”, si legge, come riporta l’Ansa.

Il gip non era d’accordo e ha ordinato l’imputazione coatta per l’uomo autore di presunti maltrattamenti dato che “sussistono senz’altro elementi idonei a sostenere efficacemente l’accusa in giudizio nei confronti dell’ex marito”.

Il caso viene inquadrato come un reato culturalmente orientato: ciò significa che ciò che il reato commesso è punibile in Italia ma non in altri Paesi. La sentenza del processo arriverà ad ottobre.

La donna vive in Italia da quando aveva 4 anni e per anni ha spiegato di aver sopportato dei maltrattamenti.

“La cultura di origine non può essere una scusa. Sono stata trattata da schiava” ha commentato.