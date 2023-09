Continuano a peggiore le condizioni di salute del boss di Cosa nostra. L’uomo è stato arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo. Messina Denaro ha un tumore al colon al quarto stadio. L’uomo è stato trasportato in ospedale per un’occlusione intestinale, per la quale è stato operato lo scorso 8 agosto. Nonostante l’intervento sia riuscito, […]

Continuano a peggiore le condizioni di salute del boss di Cosa nostra. L’uomo è stato arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo. Messina Denaro ha un tumore al colon al quarto stadio. L’uomo è stato trasportato in ospedale per un’occlusione intestinale, per la quale è stato operato lo scorso 8 agosto. Nonostante l’intervento sia riuscito, le sue condizioni di salute sono in continuo peggioramento per via del tumore, ormai in uno stadio avanzato. Messina Denaro si trova in ospedale da allora e avrebbe fatto una richiesta ai medici dalla terapia intensiva.

Messina Denaro in terapia intensiva e fa una richiesta: l’indiscrezione

Il boss mafioso è stato catturato lo scorso gennaio dopo ben 30 anni di latitanza.

Da allora si trova rinchiuso dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza dell’Aquila in regime di 41 bis.

Messina Denaro è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva lo scorso 5 settembre dopo un secondo delicato intervento chirurgico. Attualmente i medici sarebbero impegnati soprattutto nella terapia del dolore, ”che è stata riadattata, perché non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo”, spiega il primario del reparto di oncologia dell’ospedale di L’Aquila al Corriere della Sera.

I suoi legali avevano predisposto un’istanza per chiedere la scarcerazione definitiva e la detenzione in ospedale. L’atto al momento, è stato sospeso perché le condizioni di Messina Denaro sono troppo gravi perché torni in cella. I suoi medici non escludono un prolungamento del ricovero.

Secondo alcune indiscrezioni, Messina Denaro avrebbe chiesto di non essere rianimato, anche se al momento nessuna notizia ufficiale è trapelata a riguardo.