La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata poco prima delle 11 oggi, martedì 12 settembre 2023, nella sala del centro congressi di via Alibert, a pochi passi da piazza di Spagna. Lì si è svolta l’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, la prima dalle elezioni politiche di un anno fa. La premier ha presentato un resoconto dopo un anno a capo del Governo e ha parlato delle sfide che l’Italia deve affrontare nei prossimi mesi. Infine Giorgia Meloni difende la sua figura e quella della sorella Arianna.

Giorgia Meloni, le sfide del Governo

L’Italia ora, secondo la premier, “sembra tornare a sperare dopo anni di rassegnazione”.

Al governo, le sfide che lei deve affrontare sono tutt’altro che semplici, spiega all’assemblea del partito. Soprattutto dopo che “i nostri predecessori hanno gettato dalla finestra miliardi per tentare di comprare il consenso dei cittadini”, ha esordito riferito al problema del superbonus. La Meloni ha affermato di voler puntare in particolare su aiuti alle famiglie, ai redditi bassi e sulla sanità introducendo misure strutturali. “Ci vorrà più tempo ma saranno poi durature“. La premier ha anche aggiunto una nota di rammarico che riguarda la sfera privata.

In particolare sua sorella Arianna.

Giorgia Meloni difende la sorella Arianna all’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia

All’ingresso dell’assemblea, le discussioni si sono concentrate sulla scelta di Arianna Meloni a capo della segreteria di Fratelli d’Italia. “Si è parlato di Arianna Meloni, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella.

Hanno volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d’Italia. Solo che da noi il segretario è una figura che non esiste”, ha ammesso la Meloni.

La scelta di Arianna non è stata casuale spiega la premier. “Ogni singolo dirigente è stato passato in rassegna, spesso perfino i semplici simpatizzanti, alla ricerca del niente. Il fango gratuito perfino sui familiari, con inchieste durate mesi su amici e parenti. La mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine, è stato un boomerang”, ha lamentato Giorgia Meloni