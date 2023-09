In fin di vita, la preoccupazione del mondo dello sport

Nathan Van Hooydonck, il 27enne ciclista belga della squadra Jumbo-Visma, noto per la sua partecipazione ai successi di Jonas Vingegaard al Tour de France, è attualmente in condizioni critiche a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Anversa. Secondo le prime informazioni, l’atleta avrebbe subito un attacco cardiaco mentre era alla guida, […]

Nathan Van Hooydonck, il 27enne ciclista belga della squadra Jumbo-Visma, noto per la sua partecipazione ai successi di Jonas Vingegaard al Tour de France, è attualmente in condizioni critiche a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Anversa. Secondo le prime informazioni, l’atleta avrebbe subito un attacco cardiaco mentre era alla guida, provocando una collisione con altre vetture.

Il tragico evento si è verificato questa mattina alle 8:30, quando Van Hooydonck era in macchina con sua moglie, incinta, diretto in ospedale per controlli prenatali. Ferma ad un semaforo all’incrocio tra Dorpsstraat e Kapelsesteenweg, nel centro di Kalmthout, la vettura avrebbe improvvisamente attraversato l’incrocio a causa dell’accelerazione involontaria del ciclista, coinvolgendo altre cinque auto nell’incidente.

Tre persone, tra cui un bambino, sono state soccorse, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.

Un testimone racconta: “Mi sono immediatamente avvicinato alla Range Rover nera. Ho notato la presenza di una donna incinta e ho cercato di tranquillizzarla. Due assistenti sociali della polizia sono prontamente intervenuti per soccorrerla. Successivamente, mi sono avvicinato di nuovo alla vettura per controllare le condizioni del conducente.

Mi è sembrato che potesse aver avuto un attacco epilettico o qualcosa di simile. Abbiamo iniziato a rianimarlo e, con l’arrivo dei soccorsi, ho cercato di aiutare anche gli altri coinvolti”.

Questo incidente riapre la discussione sui problemi cardiaci nel mondo del ciclismo. Dal 2022, i casi di ciclisti affetti da arresto cardiaco o costretti al ritiro per problemi di salute sembrano essere in aumento. Fatti che gettano ombre sullo sport e sollevano interrogativi sulla salute dei suoi protagonisti. Nel frattempo, la squadra Jumbo-Visma, di cui Van Hooydonck fa parte, è in gara nella Vuelta e sta cercando di consolidare una serie di successi senza precedenti nella storia delle corse ciclistiche.