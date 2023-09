Durante l’estate, Jovanotti ha avuto un brutto incidente a Santo Domingo. L’artista stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando ha preso in pieno un dosso, ribaltandosi. La caduto gli aveva provocato ben tre fratture. “Una caduta in bicicletta stupida ma bruttissima e sono sicuro che ne pagherò le conseguenze per un bel po’”, aveva […]

Durante l’estate, Jovanotti ha avuto un brutto incidente a Santo Domingo. L’artista stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando ha preso in pieno un dosso, ribaltandosi. La caduto gli aveva provocato ben tre fratture. “Una caduta in bicicletta stupida ma bruttissima e sono sicuro che ne pagherò le conseguenze per un bel po’”, aveva ammesso. Jovanotti ha subito un’operazione al femore, tra le altre. Come sta oggi il cantante?

Jovanotti, intervento al femore: ora ha una gamba più corta dell’altra

Ieri, l’artista è tornato a parlare dell’incidente a Non è un paese per giovani, il programma di Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

“Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore… Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Purtroppo, però non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo e così adesso ho una gamba più corta dell’altra”, ha raccontato.

Ora Jovanotti, che non si abbatte mai qualsiasi cosa gli capiti, dovrà seguire un lungo percorso di fisioterapia. “Poteva davvero andare peggio e poi io sono uno che tende a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta.

Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia. Una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica. Come ho detto non sono l’ultimo ad avere una gamba più corta dell’altra e così a memoria mi vengono Garrincha e Pantani, così almeno sono in buona compagnia”, le sue parole.

Al momento è escluso che il cantante tornerà presto ad esibirsi dal vivo. Il suo prossimo tour nei palazzetti previsto a inizio 2024 potrebbe essere presto cancellato. “Penso che per le date annunciate non ce la faremo”, ha ammesso consapevole che ci vorrà del tempo per avere un netto miglioramento.

“Aspetto la lastra a inizio ottobre e poi vedremo; intanto in questi giorni suono da seduto, un po’ come fa il mio amico Ben Harper anche se solo l’idea di farlo dal vivo non mi piace. La musica per me è movimento…”, ha confessato come riporta Fanpage.