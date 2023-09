Durante l’apertura dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, tenutasi oggi nella capitale, la Premier Giorgia Meloni ha dato vita a un episodio che ha immediatamente sollevato diverse polemiche. Alla fine del suo intervento, mentre rispondeva alle richieste dei fotografi di posare, Meloni ha inavvertitamente alzato la mano destra, rievocando, seppur brevemente, l’immagine del saluto romano.

Con consapevolezza del gesto, ha rapidamente cambiato braccio e ha commentato sorridendo: “Forse è meglio questo”. La sala ha risposto con un immediato applauso, segno di approvazione e forse di sollievo.

Tra i presenti c’erano, oltre ai giornalisti, anche i principali esponenti del partito.

Seppur chiaramente non intenzionale e corretto prontamente dalla stessa Meloni, il gesto non ha mancato di suscitare polemiche, dando vita a dibattiti sui limiti dell’umorismo in ambito politico, specialmente in contesti ufficiali.

In una nazione con una storia complessa come l’Italia, simboli e gesti possono portare con sé pesanti connotazioni storiche, ed è fondamentale procedere con cautela e consapevolezza.