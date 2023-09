Alle 18:30 di ieri, lunedì 11 settembre 2023, un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere stato trovato agonizzante in strada a Portogruaro, in provincia di Venezia. Aveva ematoma alla testa, segno di un grave trauma cranico. Il bambino purtroppo non ce l’ha fatta e ora le autorità stanno indagando per ricostruire la […]

Alle 18:30 di ieri, lunedì 11 settembre 2023, un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere stato trovato agonizzante in strada a Portogruaro, in provincia di Venezia. Aveva ematoma alla testa, segno di un grave trauma cranico. Il bambino purtroppo non ce l’ha fatta e ora le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica della vicenda ed accertare eventuali responsabilità dell’accaduto. Cosa è successo?

Portogruaro, bambino di 18 mesi agonizzante per strada: morto poco dopo

Non è chiaro al momento cosa sia capitato al piccolo. I carabinieri stanno lavorando senza sosta alla ricostruzione della tragedia.

Per prima cosa hanno interrogato i genitori: le loro parole però non hanno convinto gli inquirenti.

Il piccolo è stato ritrovato poco lontano da casa con un grave ematoma alla testa. Secondo le forze dell’ordine, il bimbo potrebbe essersi allontanato di nascosto da casa e una macchina lo avrebbe investito. Il segno che presentava in testa infatti era compatibile con un investimento: le autorità hanno quindi escluso che il piccolo sia stato vittima di maltrattamenti. Quindi un veicolo potrebbe averlo investito per poi fuggire. Tuttavia, altre teorie sono al vaglio degli investigatori, tra cui la possibilità di un incidente domestico.

Sono stati i genitori di origine serba, a portare il piccolo in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo.

Gli inquirenti hanno anche raccolto la testimonianza di nonna e zio, fa sapere Il Corriere della Sera.

Secondo quanto hanno raccontato, il bambino si trovava in cortile con cuginetti e altri parenti. Il piccolo sarebbe stato adagiato “per gioco” sul cofano di una macchina, per poi cadere e farsi male alla testa. Una spiegazione non molto convincente visto che il trauma subito sembrava da subito essere molto più grave. Un investimento infatti, spiegherebbe le ferite anche se non è ancora stato chiarito chi fosse alla guida del veicolo.

Nei prossimi giorni verrà svolta l’autopsia che chiarirà i dubbi.