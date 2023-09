Grande Fratello, Alfonso Signorini ammette: “Abbiamo sbagliato tutto…”

Il 11 settembre 2023 ha segnato il ritorno del noto reality su Canale 5, con Alfonso Signorini alla guida. Quest’anno, l’accento è sulle vere storie, con un calo di contenuti trash, e un mix di volti noti e persone comuni.

“Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast,” ha confessato apertamente Signorini, sottolineando le difficoltà dell’edizione precedente. “Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità,” ha aggiunto, evidenziando il suo personale disagio. “Sono arrivato a dire in diretta a queste persone ‘siete talmente respingenti che anch’io quando vi vedo mi viene da cambiare canale’.”

Signorini non ha esitato a identificare la volgarità come uno dei principali problemi: “Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l’ha interpretata ma anche nostra che l’abbiamo promossa.”

Questa edizione promette un ritorno alle origini. “Complice chiaramente anche i suggerimenti dell’editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità,” ha affermato il conduttore. E ha proseguito enfatizzando l’importanza delle persone comuni: “Hanno delle storie bellissime da raccontare, hanno tanta voglia di raccontarsi e di raccontare”.

Riguardo al futuro televisivo dei partecipanti, Signorini ha sottolineato: “A parte un paio di loro, che sono curiosi di vedere come va, gli altri mi hanno detto che torneranno alla loro attività dopo il Grande Fratello. Mi hanno risposto che per i social non hanno tempo e io sono stato felice.”

In definitiva, l’attesa è alta per questa edizione che promette autenticità e un ritorno alle radici del reality. La domanda è: il pubblico seguirà?