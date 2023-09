Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, già oggi, mercoledì 13 settembre 2023, arriveranno le prime piogge e temporali in Italia. Il maltempo sarà diffuso in tutto in Nord del Paese ma sembra che si tratti di un passaggio veloce prima dell’arrivo di una nuova ondata di caldo. Secondo gli esperti, dovrebbe tornare l’anticiclone africano […]

Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, già oggi, mercoledì 13 settembre 2023, arriveranno le prime piogge e temporali in Italia. Il maltempo sarà diffuso in tutto in Nord del Paese ma sembra che si tratti di un passaggio veloce prima dell’arrivo di una nuova ondata di caldo. Secondo gli esperti, dovrebbe tornare l’anticiclone africano con temperature superiori a 35 gradi. In che zone?

Meteo, arriva il maltempo al Nord

Questa mattina, le regioni settentrionali sono state invase dal maltempo. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare. “C’è una prima data certa: il Nord Italia è coinvolto Mercoledì 13 da un veloce fronte, con temporali e rovesci passeggeri, in un contesto comunque mite. Poco o nulla altrove, la cupola africana ha comunque il sopravvento”, fa sapere l’esperto sul suo sito.

Il maltempo si abbatterà soprattutto al Nord-ovest. Secondo le previsioni, “le regioni centrali e quelle meridionali sarebbero comunque coinvolte da aria molto calda e quindi l’alta pressione potrebbe riuscire a vincere la forza della perturbazione atlantica”.

Meteo settembre 2023, weekend all’insegna del caldo estivo

Secondo altre fonti, è quasi certa una rivoluzione che arriverà il prossimo weekend.

Domenica 17 settembre la perturbazione si allontanerà velocemente dall’Italia e il sole dovrebbe tornare a splendere su buona parte delle regioni.

Torna il bel tempo ma soprattutto il caldo africano: le temperature si manterranno ben oltre le medie climatiche del periodo. Al Sud e sulle due Isole Maggiori si potrebbero facilmente raggiungere punte oltre i 35 gradi.

Secondo Giuliacci però, questo sarà con ogni probabilità l’ultimo weekend estivo. “Facendo un focus a 10 giorni, ci potrebbero essere delle novità. Alcune vedono l’arrivo di piogge generose dopo il 17-18 settembre, ma non c’è unicità previsionale”. Non è detto quindi che l’estate sia finita.