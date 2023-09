Orrore in centro, il branco stupra in pieno giorno

Choc in piazza Garibaldi, dove una donna colombiana di 41 anni ha denunciato di essere stata aggredita, rapinata e violentata in pieno giorno nella zona della stazione dei bus. L’episodio, accaduto nel fine settimana, ha suscitato orrore e incredulità in una delle piazze più frequentate della città. La donna, che si trovava a Napoli per […]

Choc in piazza Garibaldi, dove una donna colombiana di 41 anni ha denunciato di essere stata aggredita, rapinata e violentata in pieno giorno nella zona della stazione dei bus. L’episodio, accaduto nel fine settimana, ha suscitato orrore e incredulità in una delle piazze più frequentate della città.

La donna, che si trovava a Napoli per motivi di lavoro, ha raccontato agli inquirenti di essere stata colpita alla testa e poi trascinata in un furgoncino senza vetri dove avrebbero avuto luogo le violenze. Successivamente, gli aggressori l’avrebbero derubata e abbandonata in stato confusionale sul ciglio della strada.

Alcuni passanti hanno notato la donna e hanno immediatamente allertato la polizia e i soccorsi. Dopo un primo intervento sul posto, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto.

La vittima ha riferito che gli aggressori, da lei descritti come “arabi”, l’hanno rapinata di un orologio, due collane e 250 euro. I dettagli dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che hanno già ottenuto le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli investigatori stanno ora cercando di identificare il furgone utilizzato dagli aggressori attraverso il numero di targa.

La Procura di Napoli, sotto la guida del pm Raffaele Tufano, sta conducendo le indagini, ma al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La gravità dell’accaduto solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle donne, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo nella lotta contro la violenza di genere.