Danilo Cavalcante era finito in prigione lo scorso 13 agosto 2023, per aver ucciso con 38 coltellate l’ex fidanzata Deborah Brandao, madre di due figli. Il 31 agosto poi era evaso dal carcere della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il video dell’evasione di Danilo Cavalcante è diventato presto virale sui social. In molti hanno definito la sua fuga “elegante”. La latitanza però non è durata a lungo. Dopo 13 giorni dall’evasione, la polizia ha trovato il fuggiasco e lo ha arrestato.

L’omicidio di Deborah Brandao

Danilo Cavalcante è stato dichiarato colpevole dell’omicidio della sua ex fidanzata Deborah Brandao il 16 agosto scorso.

L’assassinio è avvenuto ad Aprile 2021. I due stavano insieme da due anni e gli episodi di violenza nei confronti di Deborah non erano rari. Il giorno dell’omicidio, Danilo prese la sua fidanzata per i capelli e la gettò a terra per poi pugnalarla ripetutamente.

L’arresto di Danilo Cavalcante

Secondo le autorità Danilo Cavalcante era un uomo “estremamente pericoloso”. La polizia aveva stabilito una ricompensa di 5.000 dollari (circa 4.600 euro) a chiunque fornisse informazioni sul fuggitivo. Erano arrivate più segnalazioni nei giorni scorsi alla polizia di sospette rapine a qualche miglia dalla prigione.



La cattura del killer è arrivata alle 8 (ora locale) di ieri, mercoledì 13 settembre.

La polizia lo ha trovato dormiente sopra un fucile che aveva rubato giorni prima. Un cane poliziotto lo ha morso in modo che lui non potesse attaccare gli agenti con l’arma. A quel punto, lo hanno ammanettato. Il tenente colonnello della polizia di stato della Pennsylvania George Bivens in una conferenza stampa, ha affermato che l’operazione ha coinvolto un aereo, un cane poliziotto e più di 20 agenti tattici, come riporta CNN.

“Il mio più grande senso di sollievo è che nessuno sia rimasto ferito”.

Arrestato Danilo Cavalcante, il video della fuga dalla prigione

Le telecamere di sorveglianza del carcere hanno ripreso il 34enne mentre fuggiva dalla struttura. Come ha fatto? Il detenuto è riuscito a scalare, camminando “verticalmente”, due muri separati da un corridoio di un metro e mezzo. Così senza fare rumore ha raggiunto il tetto ed è fuggito. Il video, condiviso qui sopra, è sorprendente.