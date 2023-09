Lo scorso 9 febbraio 2023, un ragazzo di 18 anni senza patente, aveva investito e ucciso un 29enne. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Bmw X4 da 510 cavalli noleggiata dalla mamma. Ad un certo punto avrebbe perso il controllo del veicolo per poi sbandare e prendere in pieno un pedone, uccidendolo. La […]

Lo scorso 9 febbraio 2023, un ragazzo di 18 anni senza patente, aveva investito e ucciso un 29enne. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Bmw X4 da 510 cavalli noleggiata dalla mamma. Ad un certo punto avrebbe perso il controllo del veicolo per poi sbandare e prendere in pieno un pedone, uccidendolo. La madre si è addossata la colpa, raccontando che era lei alla guida del veicolo il giorno dell’incidente a Tor Bella Monaca.

Incidente Tor Bella Monaca, madre copre il figlio 18enne che investe e uccide un pedone

Il ragazzo presto a processo per omicidio stradale: non poteva mettersi al volante della Bmw X4 noleggiata dalla mamma.

Inutile la difesa del ragazzo: troppi testimoni hanno assistito all’investimento a Tor Bella Monaca

Il ragazzo di 18 anni ha preso la macchina appena noleggiata dalla madre e l’ha guidata in giro per Roma senza la patente. Il 18enne ha poi perso il controllo del veicolo prendendo in pieno un ragazzo di 29 anni, uccidendolo in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. È morto sul colpo Emmanuele Cleber Catananzi. La madre ha fatto tutto per coprire il figlio e durante le indagini ha raccontato che lei era alla guida del veicolo.

Tanti i testimoni dell’incidente che hanno visto con i loro occhi che non era stata lei a causare la tragedia.

Così gli inquirenti l’hanno scoperta. Tuttavia la donna non sarà processata. Infatti in questi casi, secondo la legge, il favoreggiamento non scatta se si è parenti di primo grado dell’autore del reato.

Il figlio invece non la passerà liscia e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Tra pochi mesi verrà fissata la prima udienza davanti gup per il ragazzo responsabile della morte di un passante, fa sapere La Repubblica.