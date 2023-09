Di Redazione // Attualità 14 Settembre 2023, 13:38

La situazione all’hotspot di Lampedusa è incontrollabile: migranti scavalcano le barriere metalliche di protezione realizzate tutt’intorno alla struttura e si danno alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine non sembra aver bloccato i 4200 migranti che aspettano istruzioni all’interno dell’hotspot. Un video che sta circolando in rete mostra il caos del luogo. Lampedusa, migranti in fuga […]