Di Redazione // Attualità 14 Settembre 2023, 11:16

Una vera e propria altalena meteorologica è attesa nei prossimi giorni, con forti temporali fino a sabato al Centro-Nord e una nuova scaldata africana con picchi di 38°, specie in Sardegna. Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito ilMeteo.it, conferma che questa altalena meteo in Italia sarà nuovamente generata da una profonda ondulazione sinottica, in pratica […]