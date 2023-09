Di Redazione // Attualità 14 Settembre 2023, 9:31

I canali di WhatsApp sono finalmente disponibili anche in Italia. La piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta aveva lanciato l’inedito strumento lo scorso giugno, inizialmente in Colombia e Singapore, al fine di verificarne l’efficacia ed il corretto funzionamento. Ora, a distanza di poco più di tre mesi, i Canali vengono distribuiti in 150 Paesi – tra […]