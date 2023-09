Una vicenda agghiacciante ha sconvolto Newport News, in Virginia. Una bambina di appena 11 mesi e un cane sono stati ritrovati senza vita in un’auto, rimanendo intrappolati per oltre sei ore. In relazione al tragico evento, una donna è stata messa agli arresti. Mercoledì pomeriggio, alle sedici, una squadra di polizia è intervenuta presso l’ospedale […]

Mercoledì pomeriggio, alle sedici, una squadra di polizia è intervenuta presso l’ospedale Bon Secours Mary Immaculate, a seguito della segnalazione di un uomo che, presentatosi al pronto soccorso, ha dichiarato di avere nel suo veicolo il corpo senza vita di una bambina. Lo sceriffo Ron Montgomery ha illustrato l’accaduto durante una conferenza stampa.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nel bagagliaio del veicolo, dove il personale ospedaliero ha identificato un sacco di plastica nera. Al suo interno, il corpicino della piccola Myrical Wicker.

Le successive indagini hanno rivelato che la piccola era stata affidata alle cure di Kristen Graham, quarant’anni. La babysitter si occupava della bambina da due giorni, ma, come riportato dallo sceriffo, in passato era già capitato che si prendesse cura di lei per periodi più lunghi. La madre di Myrical, una ragazza di 17 anni del luogo, non è stata nominata durante la conferenza.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che Graham aveva ricevuto una chiamata all’una del mattino del 12 settembre da un amico, che le aveva chiesto di comprargli delle sigarette.

La donna, trasportando con sé la piccola e un cane, si è diretta in un negozio, acquistando le sigarette e un succo di mela, per poi fermarsi a casa dell’amico. Rientrata alle 8 del mattino, ha tristemente omesso di portare con sé la bambina e il cane, lasciandoli nell’auto. Risvegliata da una telefonata intorno alle 14:30, ha fatto la terribile scoperta.

Il mercoledì successivo, Graham è stata arrestata e accusata di grave negligenza infantile e di maltrattamento animale.

Attualmente si trova nel carcere di Virginia Peninsula Regional Jail. Montgomery non ha escluso l’ipotesi di un’eventuale aggravamento delle accuse a seguito dell’esito dell’autopsia.

“Sono situazioni che nella nostra contea non riteniamo comuni”, ha sottolineato Montgomery, enfatizzando l’effetto devastante di tali tragedie sulla collettività, che spinge molti a tenere più stretti i propri cari.

Infine, sebbene non sia stato specificato dallo sceriffo, è noto che a Newport News, quel giorno, le temperature hanno raggiunto i 31°C.