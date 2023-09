È morto dopo due giorni di agonia, il ragazzo italiano di 23 anni che era stato brutalmente aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra in stato di incoscienza e trasportato prontamente al Policlinico di Milano in codice rosso. Nelle giornata di ieri, un cauto […]

È morto dopo due giorni di agonia, il ragazzo italiano di 23 anni che era stato brutalmente aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra in stato di incoscienza e trasportato prontamente al Policlinico di Milano in codice rosso. Nelle giornata di ieri, un cauto miglioramento, sembrava far ben sperare i medici ma purtroppo oggi la situazione è peggiorata drasticamente. Per l’aggressione è stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al gip.

Il 28enne tunisino avrebbe riferito alla Polizia di avere visto la vittima importunare una donna e per questo motivo, ha ritenuto necessario scagliarsi rabbiosamente contro il 23enne.

La donna non è ancora stata identificata e secondo quanto emerso dai primi accertamenti, che al momento non hanno dato riscontri della versione fornita dal presunto aggressore, entrambi i soggetti sembrerebbero essere stati sotto l’effetto di alcol.

L’accusa al 28enne tunisino passa quindi da tentato omicidio a quella di omicidio.