Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32, sono i due dipendenti della Patti Tour morti stamane nell’incidente stradale sulla A1, all’altezza dello svincolo per Fiano Romano. Il bus, carico di migranti era in viaggio tra Porto Empedocle e la sua destinazione finale, in Piemonte, in diversi centri di accoglienza. La Patti Tour […]

Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32, sono i due dipendenti della Patti Tour morti stamane nell’incidente stradale sulla A1, all’altezza dello svincolo per Fiano Romano. Il bus, carico di migranti era in viaggio tra Porto Empedocle e la sua destinazione finale, in Piemonte, in diversi centri di accoglienza. La Patti Tour infatti, organizzava trasporti anche per conto della Prefettura e dal 1958, opera su diversi fronti. I due titolari, non appena hanno appreso la sconvolgente notizia, si sono dichiarati affranti per la perdita dei giovani dipendenti, descritti come lavoratori instancabili.

L’incidente avvenuto alle 2.25 di questa notte e il bus che trasportava i migranti sembra aver tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Dei migranti feriti, due sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico Gemelli ma da quanto si apprende dalle varie fonti sanitarie, non sono in condizioni gravi e non sono in pericolo di vita.

Alberto Vella era originario di Favara, città in provincia di Agrigento, aveva solamente 34 anni ed era molto conosciuto nel suo paese d’origine poiché si era candidato come consigliere alle elezioni comunali per il partito di Giorgia Meloni.

La seconda vittima è Daniel Giudice, anch’esso trentenne e con una grande esperienza nel campo del campo dei trasporti: dalla linea Autoguidovie di Milano sino alla Piscopo Viaggi.