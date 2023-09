Pioggia scrociante, temporali, allagamenti e disagi al traffico. È il bilancio del maltempo che nella notte si è abbattuto su Milano. Come annunciato dalle previsioni, riporta il Corriere sulla Lombardia l’instabilità del pomeriggio di giovedì si è trasformata in serata in precipitazioni abbondanti, accompagnate da tuoni e lampi prima dell’alba. Tram deviati e sottopassi allagati […]

Pioggia scrociante, temporali, allagamenti e disagi al traffico. È il bilancio del maltempo che nella notte si è abbattuto su Milano. Come annunciato dalle previsioni, riporta il Corriere sulla Lombardia l’instabilità del pomeriggio di giovedì si è trasformata in serata in precipitazioni abbondanti, accompagnate da tuoni e lampi prima dell’alba.

Tram deviati e sottopassi allagati

La forte pioggia ha creato difficoltà al traffico auto e a quello dei mezzi pubblici, a causa della caduta di un albero sulla linea tranviaria in via Fabio Filzi. Atm fa sapere che il tram 9 è stato deviato in entrambe le direzioni da Repubblica M3 a via Galvani/Filzi.

Stessa sorte per il tram 10 da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani. Il sottopasso Negrotto si è allagato.

Esonda il Seveso



Il fiume Seveso è esondato all’altezza di via Valfurva attorno alle 4 del mattino. Lo ha comunicato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli sui suoi canali social.

Sempre Granelli ha fatto sapere che è in arrivo una nuova ondata di pioggia su Milano nord, mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso.

«Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria – ha ricordato -. Intanto si controlla anche il Lambro e si sta lavorando senza sosta per liberare il sottopasso Negrotto allagato.

Al lavoro anche in via Fabio Filzi dove un albero è caduto sulla linea del tram».

I livelli dei fiumi