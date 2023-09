Si è spento alla veneranda età di 91 anni Fernando Botero, colombiano e icona indiscussa dell’arte contemporanea. Celebre in tutto il mondo per le sue figure voluminose, ha rivoluzionato il concetto di corpo umano nel mondo dell’arte. Il quotidiano colombiano ‘El Tiempo’ ha subito reso omaggio all’uomo definendolo come “l’artista colombiano più grande di tutti […]

Si è spento alla veneranda età di 91 anni Fernando Botero, colombiano e icona indiscussa dell’arte contemporanea. Celebre in tutto il mondo per le sue figure voluminose, ha rivoluzionato il concetto di corpo umano nel mondo dell’arte.

Il quotidiano colombiano ‘El Tiempo’ ha subito reso omaggio all’uomo definendolo come “l’artista colombiano più grande di tutti i tempi”. Le sue opere, sparse in tutto il mondo, sono caratterizzate da figure rotonde e piene, riconoscibili e distinguibili da ogni altro artista.

Nato nel 1932 a Medellín, Botero ha mostrato fin da giovane un talento innato per la pittura e la scultura.

Sin da subito attratto da figure “tondeggianti”, lo scultore non ha mai voluto che le sue opere fossero viste come una rappresentazione della “grossezza” o dell’obesità. Per lui, era una questione di proporzione e di volume, un modo per esplorare e celebrare la pienezza della forma.

Durante la sua carriera densa di impegni professionali, ha esposto le sue opere in tutto il mondo e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’arte contemporanea.

Una sua celebre frase recita: “Credo che l’arte debba dare all’uomo momenti di felicità, un rifugio di esistenza straordinaria, parallela a quella quotidiana”, questo ben esplica la visione di un’artista che viveva per “regalare del bello” agli altri.