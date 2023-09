Momenti di panico per i 270 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio diretti a Roma Fiumicino partiti dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey. Il volo, operato dalla United Airlines con un boeing777 ha avuto dei problemi relativi alla pressurizzazione e così ha iniziato una ripida discesa: la sua altitudine è passata da 37mila piedi, ovvero 11mila […]

Momenti di panico per i 270 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio diretti a Roma Fiumicino partiti dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey. Il volo, operato dalla United Airlines con un boeing777 ha avuto dei problemi relativi alla pressurizzazione e così ha iniziato una ripida discesa: la sua altitudine è passata da 37mila piedi, ovvero 11mila metri circa, a 8.700 piedi, vale a dire meno di 3.000 metri. Questo è quanto riporta il DailyMail.

Il volo 510 era partito mercoledì alle 20:37 ed è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte “a causa di un problema di pressurizzazione” come ha indicato un portavoce della Federal Aviation Administration.

“Il volo è atterrato in sicurezza e non c’è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina” ha ribadito un portavoce della compagnia di bandiera americana. I passeggeri sono poi ripartiti per Fiumicino con un altro aereo.

Purtroppo i problemi delle compagnie aeree statunitensi non si limitano a questo singolo episodio. Gli aeroporti sono in difficoltà da tempo, con moltissimi voli ritardati o cancellati. La causa di tutto ciò, secondo le critiche mosse dalle compagnie alla FAA (Federal Aviation Administration), è la forte carenza di personale.