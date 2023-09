Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio Berlusconi. Per ora i patti sono due: uno tra Marina e Piersilvio “avente lo scopo, tra l’altro, di disciplinare l’esercizio congiunto di un’influenza dominante” su Fininvest “tramite l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie” […]

Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio Berlusconi. Per ora i patti sono due: uno tra Marina e Piersilvio “avente lo scopo, tra l’altro, di disciplinare l’esercizio congiunto di un’influenza dominante” su Fininvest “tramite l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie” e un altro, esteso anche ai figli Barbara, Eleonora e Luigi, che porterà alla modifica dello statuto della holding, con l’obbligo, tra l’altro, di distribuire almeno il 50% dell’utile in cedola, di stabilire un periodo di lock-up di 5 anni sulle quote e diritti di covendita.

Si può leggere in una nota diramata dall’ANSA.