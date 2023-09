Tragico incidente sulla A1, schianto assassino tra bus e tir

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla A1 all’altezza di Fiano Romano. Due autisti italiani hanno perso la vita e 18 migranti sono rimasti feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. La tragedia si è consumata quando un bus della Prefettura di Agrigento, impiegato nel trasferimento di migranti da Porto Empedocle ai centri d’accoglienza del Piemonte, è entrato in collisione frontale con un mezzo pesante.

I due autisti del bus, entrambi italiani, sono deceduti a seguito dell’impatto, mentre i migranti feriti sono stati prontamente trasportati in diversi ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

La Polizia Stradale si è immediatamente recata sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e indagare sulle cause dell’accaduto. Si apprende che i migranti coinvolti nell’incidente erano arrivati a Lampedusa nei giorni precedenti e si trovavano in transito verso le strutture di accoglienza del nord Italia.

Nel contesto più ampio, Lampedusa sta registrando in questi giorni un record di arrivi di migranti, mettendo sotto pressione un sistema di accoglienza già in difficoltà. L’incidente sottolinea ulteriormente la complessità e le sfide della gestione dei flussi migratori in Italia, con una crescente necessità di risorse e coordinamento per garantire sicurezza e supporto.