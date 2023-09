Una Vanessa Incontrada insolitamente a tutto campo quella che, in un’intervista a La Stampa riportata da Open ,smentisce il gossip che la vorrebbe incinta. Ma parla anche dell’uomo che in Spagna ha palpeggiato una giornalista in diretta tv. Dice che quel filmato l’ha scioccata. E sostiene che ci voglia una giustizia drastica nei suoi confronti. […]

Una Vanessa Incontrada insolitamente a tutto campo quella che, in un’intervista a La Stampa riportata da Open ,smentisce il gossip che la vorrebbe incinta. Ma parla anche dell’uomo che in Spagna ha palpeggiato una giornalista in diretta tv. Dice che quel filmato l’ha scioccata. E sostiene che ci voglia una giustizia drastica nei suoi confronti.

Incontrada: “Servono metodi drastici”

Per Incontrada ci vogliono metodi drastici: “Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili.

A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa”.

La gravidanza smentita

“Ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri.

Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: “Vanessa, ma sei incinta”? Sono sfinita, ma non incinta”. Incontrada dice di avere paura dei social network: “Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla.

Questo mi disturba e terrorizza”.