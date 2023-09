Amjad Amini, il padre della giovane curda uccisa lo scorso anno in Iran, è stato arrestato. Nell’anniversario della morte di Mahsa Amini, l’uomo è stato fermato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. A riferirlo è sia l’ong Hengaw sia vari account di dissidenti iraniani sui social media.

Mahsa Amini è morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Tre giorni dopo la giovane morì in ospedale. Un omicidio che mobilitò il Paese attraverso proteste senza precedenti: le strade da Saqqez a Teheran si riempirono di donne che bruciavano gli jihab in nome della libertà.

Ma la risposta della Polizia fu spaventosa: almeno 500 i manifestanti uccisi e migliaia gli arresti. Un anno dopo, la tensione sembra non essersi placata, anche in occasione dell’anniversario di questo atroce omicidio.

Nei giorni scorsi, con l’avvicinarsi dell’anniversario della morte di Mahsa sono esplose diverse proteste antigovernative e l’uomo era stato messo sotto sorveglianza.

La polizia lo aveva avvisato chiedendo di non tenere cerimonie per commemorare Mahsa. Invito che però non è stato accolto con benevolenza dal popolo, visto la nuova ondata di rivolte all’interno di tutto il territorio iraniano.

Continuano dunque le innumerevoli proteste all’interno di un paese stretto ormai da tempo nella morsa della repressione politica e religiosa.