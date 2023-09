Il prezzo della benzina sale sempre di più e le bollette aumentano di mese in mese, ma il governo ha ancora bisogno di tempo per mettere in campo gli aiuti contro il caro energia. Lunedì mattina a Palazzo Chigi ci sarà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri e forse ci sarà il via libera […]

Il prezzo della benzina sale sempre di più e le bollette aumentano di mese in mese, ma il governo ha ancora bisogno di tempo per mettere in campo gli aiuti contro il caro energia. Lunedì mattina a Palazzo Chigi ci sarà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri e forse ci sarà il via libera al bonus benzina.

Il contributo di circa 80 euro sarà caricato su “Dedicata a te”, la social card da 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità che nelle scorse settimane è stata distribuita alle famiglie con almeno tre componenti e un Isee fino a 15 mila euro. Questa misura avrà un costo approssimativo di circa 100 milioni.

Resta però da domandarsi se la misura sia effettivamente utile: oltre alle famiglie che non posseggono un’automobile, a essere esclusi dall’agevolazione sarebbero anche i pendolari che non hanno redditi bassi e che però utilizzano la macchina per recarsi sul luogo di lavoro. Queste misure confluiranno, insieme al provvedimento relativo ai carburanti, nel decreto Energia. Sembrerebbe che l’ultima settimana di settembre sia l’obiettivo temporale indicativo per ottenere l’approvazione definitiva.

Altro punto oscuro che preoccupa la Meloni, è quello riguardante le bollette.

A fine giugno fu necessario sborsare 800 milioni per prorogare, da luglio a settembre, gli aiuti già in vigore. Un menù decisamente ricco, dall’allungamento dell’azzeramento degli oneri di sistema per il gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento al prolungamento del bonus sociale con redditi bassi, oltre al taglio dell’Iva, sempre, al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.