Trascinato per 200 metri, il chirurgo in moto travolto da un auto

Di Redazione // Attualità 16 Settembre 2023, 17:12

Una tragica notizia ha scosso la comunità imolese e quella di Bisignano, in Calabria. Antonio Vilardi, chirurgo ortopedico e medico dell’Andrea Costa, ha perso la vita in un incidente mentre era a bordo della sua Ducati Monster. Il brillante medico, descritto come “generoso, estroverso e disponibile”, è stato ricordato con profonda tristezza dai suoi cari […]