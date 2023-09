Di Redazione // Attualità 17 Settembre 2023, 12:36

Il dolore incolmabile di un padre che ha perso una figlia in un incidente terribile. Paolo Origliasso, padre della piccola Laura deceduta nello schianto della Freccia Tricolore, non riesce a trovare pace. «Dove ho sbagliato?», si chiede incessantemente, come un mantra che non gli dà tregua. Nonostante sia stato dimesso dal Cto di Torino alle […]