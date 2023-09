Giorgia e Ursula, cosa faremo contro le migrazioni illegali

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, hanno visitato Lampedusa, manifestando una risposta coordinata alle problematiche delle migrazioni illegali. “Servono soluzioni serie, complesse e durature”, ha affermato Meloni, sottolineando la necessità che tutte le parti collaborino e non si oppongano per motivi ideologici. Ursula von der […]

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, hanno visitato Lampedusa, manifestando una risposta coordinata alle problematiche delle migrazioni illegali. “Servono soluzioni serie, complesse e durature”, ha affermato Meloni, sottolineando la necessità che tutte le parti collaborino e non si oppongano per motivi ideologici.

Ursula von der Leyen ha espressamente risposto all’invito di Meloni di vedere di persona la situazione a Lampedusa. “Non è solo un gesto di solidarietà verso l’Italia, ma un gesto di responsabilità dell’Europa verso se stessa”, ha dichiarato Meloni, sottolineando come i confini italiani siano anche i confini europei.

Meloni ha sottolineato che la sola redistribuzione non risolve il problema, ma che è essenziale fermare le partenze illegali. Ha anche esortato gli stati a collaborare, riconoscendo che se non affrontano il problema insieme, gli stati di frontiera saranno i primi ad essere colpiti.

Inoltre, nel prossimo Consiglio dei ministri, si proporrà di estendere il trattenimento di chi arriva irregolarmente in Italia, in conformità alle norme europee. Il Ministero della difesa sarà incaricato di creare le strutture necessarie per questo.

La presidente del Consiglio ha ringraziato i cittadini di Lampedusa per la loro accoglienza e ha affermato di aver parlato con molte persone responsabili sull’isola.

Ha menzionato un finanziamento di 45 milioni per aiutare l’amministrazione comunale a gestire le difficoltà.

D’altra parte, von der Leyen ha sottolineato l’importanza di una “risposta europea” alla sfida dell’immigrazione illegale. Ha affermato con decisione: “Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti”. Ha anche annunciato un piano d’azione in dieci punti come risposta coordinata all’emergenza migranti.