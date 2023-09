E’ da brividi lo screenshot di quella chat tra nuora e suocera, che la madre dell’assassino ha rivelato in tv. “Mio figlio era molto fragile – ha raccontato la madre di Giovanni Padovani – nei confronti di questa situazione ma mai avrei potuto pensare a un epilogo del genere. Cercavo di calmarli quando c’erano questi momenti di forte tensione, perché capitava che Alessandra mi chiamava dicendomi che Giovanni era agitato e che faceva cose strane. Chiedo scusa per tutto questo”.

La mamma dell’omicida: “Mi diceva che Alessandra era come una droga”

Ospite del programma televisivo “Pomeriggio Cinque” su Canale 5, la signora Virginia ha ammesso, come riportato da la Repubblica che certi segnali potevano far presagire ciò che sarebbe poi accaduto, eppure secondo lei non erano “così forti da poter lasciar pensare ad un epilogo così drammatico.

Giovanni era negli ultimi tempi molto agitato, lui non riusciva a chiudere con Alessandra che mi diceva ‘Mamma è come una droga’, e io lo incitavo: ‘Giovanni basta perché una storia d’amore ti deve far stare bene, non male, non far soffrire’.

E poi chiaramente a tutti e due io parlavo, quando avevo l’opportunità di parlare con Alessandra, sono state poche le volte”.