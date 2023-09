Arriva la Festa delle Offerte Prime: il colosso dell’ecommerce ha optato per un cambio di nome rispetto all’ormai noto Prime Day. Il concetto alla base dell’evento però resta simile: durante la Festa delle Offerte Prime, gli utenti del servizio di consegne veloci Amazon Prime potranno accedere a sconti su migliaia di prodotti che non saranno accessibili ai normali utenti Amazon. […]

Arriva la Festa delle Offerte Prime: il colosso dell’ecommerce ha optato per un cambio di nome rispetto all’ormai noto Prime Day. Il concetto alla base dell’evento però resta simile: durante la Festa delle Offerte Prime, gli utenti del servizio di consegne veloci Amazon Prime potranno accedere a sconti su migliaia di prodotti che non saranno accessibili ai normali utenti Amazon. Da giorni, sono state rese note le date: la Festa delle Offerte Prime si terrà martedì 10 e mercoledì 11 ottobre.

QUALI SARANNO LE DATE

La conferma è finalmente arrivata: la Festa delle Offerte Prime si terrà l’11 e il 12 ottobre che cadranno rispettivamente di martedì e mercoledì.

Come da tradizione, le date vanno prese in considerazione a partire dalla mezzanotte del primo giorno, con la conclusione fissata dopo le 23:59 del secondo. Sono quindi 48 ore di sconti ai quali forse, si aggiungerà una mezza giornata dedicata solamente ai prodotti marchiati Amazon.

COME PREPARARSI ALL’EVENTO

Per accaparrarsi le migliori offerte, fortunatamente, c’è bisogno di essere membri di Amazon Prime da mesi. Dopo l’iscrizione, sin da subito, le offerte sono già visibili e disponibili. L’eventuale iscrizione è istantanea, costa 49,90 euro per un anno di abbonamento o 4,99 euro per un mese, ma si può anche attivare un periodo di abbonamento gratuito di un mese per valutare il servizio e nel frattempo usufruire di tutte le offerte del Prime Day di ottobre 2023.

Per farlo, basta raggiungere la pagina di iscrizione e seguire le istruzioni. Molti degli sconti poi si protraggono per tutta la durata dell’evento, mentre altri vengono attivati con ore di ritardo, o terminano prima del termine dell’evento. Quindi urge un’attenta e capillare ricerca. E ancora: su alcuni prodotti gli sconti valgono fino a esaurimento delle scorte, e su altri ancora vengono praticate le cosiddette Offerte Lampo, della durata di poche ore.

Per gli studenti i prezzi sono più bassi. Si parla di 24,95 euro per il piano annuale e di 2,49 euro per quello mensile, anche questi introdotti da un periodo di prova gratuito per i nuovi iscritti che però è esteso a 90 giorni. Il programma è stato battezzato Amazon Prime Student.

LA STORIA DELL’EVENTO

Il Prime Day originale (quello che a oggi viene organizzato in estate) è nato nel 2015 per festeggiare il ventennale dell’azienda e promuovere il suo servizio di consegne veloci, Amazon Prime. Negli anni i festeggiamenti sono diventati una tradizione nelle abitudini di acquisto di milioni di persone in tutto il mondo, ma un aspetto è rimasto invariato: gli sconti del Prime Day sono effettivamente riservati solo a chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime.

LE OFFERTE PRESE IN ANTICIPO

L’anno scorso ad esempio a finire sotto i riflettori di Amazon erano stati gli articoli di diversi marchi made in Italy selezionati, ma per quest’anno le cose potrebbero cambiare. Amazon comunica queste iniziative con un certo anticipo, ma considerando che la maratona di sconti è tra meno di un mese il margine per approfittare delle offerte anticipate non è ampissimo.

Tra le prime offerte c’è la possibilità di attivare un periodo di prova gratuito di ben quattro mesi per il servizio di musica in streaming Amazon Music.

COSA SI PUÒ ACQUISTARE

Tantissime le categorie dei prodotti acquistabili: agli smartphone ai tablet, passando per domotica, cucina, cura della casa, accessori, videogiochi, computer, smart tv e molto altro.