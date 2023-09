È un mistero la morte di Ambra Deledda, giovanissima maestra di scuola dell’infanzia trovata cadavere nella sua casa di Trinità d’Agultu, paesino della Gallura in Sardegna. A fare la macabra scoperta, il suo compagno, che ha prontamente allertato i soccorsi. Le prime ipotesi propendono per un malore improvviso ma sono già in corso gli esami per […]

È un mistero la morte di Ambra Deledda, giovanissima maestra di scuola dell’infanzia trovata cadavere nella sua casa di Trinità d’Agultu, paesino della Gallura in Sardegna. A fare la macabra scoperta, il suo compagno, che ha prontamente allertato i soccorsi. Le prime ipotesi propendono per un malore improvviso ma sono già in corso gli esami per approfondire la questione. A breve si procederà con l’autopsia, sperando di far luce sulla morte della giovane donna. Morte che ha scosso l’intera comunità del piccolo paese sardo.

Chi la conosceva, la descrive come una ragazza solare e profondamente appassionata del proprio lavoro.

Ed è proprio la passione per i bambini che l’ha spinta a intraprendere la carriera di maestra d’asilo.

Una donna solare, sempre pronta ad aiutare il prossimo, sono queste le testimonianze di chi la conosceva, così come il suo grande amore per i bambini, a cui dedicava le molte ore del suo lavoro quotidiano.

In segno di lutto, nel paese di origine della mamma, sono stati interrotti i festeggiamenti civili per Santa Maria delle Grazie.